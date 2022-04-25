 

Что нельзя делать в день Василия Парильщика: приметы и традиции 25 апреля

25.04.2022, 3:15, Разное
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История

В VIII веке нашей эры в городе Парии (ныне деревня Кемер в районе Бига в Турции) жил исповедник Василий. Его уважали за добродетельность, считали его настоящим пастырем. Во время Реформации он встал на защиту епархии, отказывался подписывать документ об уничтожении святых образов. Василий подвергался гонениям и унижениям, выслушивал оскорбления, поэтому до конца своей жизни он скитался.

Второе название – Парильщик – праздник получил из-за погоды. Как правило, в этот день таяли снега, вода уходила в землю, а солнце выпаривало жидкость.

Что нельзя делать 25 апреля

В день Василия Парильщика предки не занимались уборкой, поскольку этот народный праздник считался выходным у Домового. То есть нельзя нарушать его покой. Если побеспокоить духа, то он начнет пакостить: в доме начнут пропадать вещи, будет ломаться мебель и биться посуда.

Также в православный праздник, приходящийся на 25 апреля, запрещалось посещать баню после полудня, ходить грязным и пить обычную воду. Люди пили соки, морсы, чай и другие напитки, чтобы не уходили силы. А еще не стоит в день Василия Парильщика рассказывать о своих планах и идеях, иначе они никогда не сбудутся.

Традиции

25 апреля охотились на зайцев. Верующие молились святому Василию, чтобы тот дал им сил и избавил от болезней. Они же заговаривали воду и пили ее исключительно по средам.

Приметы

В день Василия Парильщика предки обращали внимание на погоду. Если в эти сутки установилась солнечная погода, значит, будет много урожая летом и осенью. Дождь предсказывал такую же погоду на май. Если 25 апреля весь снег растаял, значит, зима закончилась, заморозков не будет.



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