Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела села под Белгородом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины российской территории рядом с селом Отрадное в Белгородской области, сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель СК поручил подчиненным зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления», – приводит текст сообщения ТАСС.

Днем в воскресенье село Отрадное под Белгородом было обстреляно со стороны Украины.

Напомним также, 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины села Головчино в Белгородской области. Кроме того, 14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, в результате были повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.

Помимо этого, в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сел велся украинским «Смерчем».

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