 

Комбриг морпехов ВСУ заявил о критической ситуации на «Азовстали»

25.04.2022, 3:08, Новости дня
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Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко сообщил о критической для ВСУ и нацбатов обстановке на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«Мы несем потери. Ситуация критическая. Все очень сложно. У нас очень много раненных парней. Мы теряем погибшими. У нас сложно с вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Все очень сложно. Ситуация резко ухудшается», – сообщил комбриг морпехов ВСУ в видео, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко. Он также выступил с утверждением, что на «Азовстали» якобы находятся «сотни гражданских».

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что засевшим на «Азовстали» украинским националистам «осталось недолго». В прошлую пятницу в ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться. В МИД РФ обвинили Киев в стремлении оставить на «Азовстали» как можно больше людей в качестве «живого щита». Ранее президент РФ Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам.

В прошлый четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.

Днем ранее вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.

Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.

Во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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