На нефтебазе в Брянске произошел пожар
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Резервуары загорелись на нефтебазе в Брянске, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
«Что пожар есть, МЧС подтвердили <…>. О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть. Все службы выехали на место», – приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы правительства Брянской области.
Напомним, в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде, который охватил резервуары с топливом. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека.
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