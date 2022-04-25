 

На нефтебазе в Брянске произошел пожар

25.04.2022, 3:08, Новости дня
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Резервуары загорелись на нефтебазе в Брянске, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

«Что пожар есть, МЧС подтвердили <…>. О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть. Все службы выехали на место», – приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы правительства Брянской области.

Напомним, в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде, который охватил резервуары с топливом. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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