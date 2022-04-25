Концерн Nissan решил прекратить производство автомобилей марки Datsun

Японский концерн Nissan Motor прекратит выпускать автомобили под брендом Datsun, сообщила The Nikkei.

По имеющимся у издания данным, Nissan намерен перенаправить освободившиеся ресурсы на развитие производства электромобилей. Кроме того, среди причин решения о прекращении выпуска Datsun называется падение спроса. По данным японской фирмы MarkLines, занимающейся исследованиями авторынка, в 2021 году было продано на 90% меньше автомобилей Datsun (около 6,4 тыс.), чем в 2016 году (87,3 тыс.), передает ТАСС.

Японские машины под маркой Datsun выпускались с 1931 по 1986 год.

Напомним, в 2012 году Nissan решил возродить бренд Datsun специально для РФ и других зарубежных стран. В 2020 году Nissan объявил о прекращении производства автомобилей Datsun на российском рынке в рамках плана по реструктуризации бизнеса.

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