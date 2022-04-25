Вашингтон отменил церемонию в честь встречи солдат СССР и США на Эльбе

Соединенные Штаты отменили мероприятие в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия-1».

«В этом году нам, увы, было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально [это решение приняло] Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано о том, что по рекомендации Госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развернута сегодня в США», – приводит слова Антонова ТАСС.

Мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном был открыт в апреле 1995 года. На бронзовой плите выгравирован текст на английском и русском языках: «Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года».

«Встреча на Эльбе – яркий символ боевого братства СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против общего врага. Память об этом событии жива по сей день. В условиях глубочайшего кризиса в российско-американских отношениях мы можем и обязаны обратиться к опыту тех, кто имел мудрость и смелость подняться над разногласиями ради решения совместных задач. В современном мире накопилось много проблем, которые вряд ли можно урегулировать без взаимодействия Москвы и Вашингтона», – уверен Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства в своем Telegram-канале.

«Перед глазами встает получившая всемирную известность фотография, на которой солдаты сошедшихся на берегах Эльбы союзнических войск обмениваются братскими рукопожатиями и объятиями. В те дни они делили друг с другом кусок хлеба, поднимали фронтовую чарку за Победу и советско-американскую дружбу. <…> Дошедшая до нас фотохроника живо передает охватившую всех безудержную радость в связи с приближением окончания войны», – отметил глава российской дипломатической миссии.

Как подчеркнул посол, тогда «фронтовики союзнических армий думали о том, как сделать так, чтобы победа, ради которой они приносили величайшие жертвы, стала не просто точкой отсчета очередного межвоенного периода», а «поворотным пунктом в истории народов, с которого начнется эпоха устойчивых мирных отношений между государствами». «Наш долг перед поколением победителей – помнить об уроках войны», – продолжил посол.

«Мы всегда будем отдавать дань уважения мужеству наших товарищей по оружию. Чтить память тех, кто пожертвовал жизнью в борьбе с самым страшным злом XX века. Поставки из США и других стран помогли Красной армии приблизить нашу общую Победу», – добавил он. «Сердечно поздравляю всех ветеранов с Днем Эльбы. Желаю им здоровья, благополучия и мирного неба над головой», – подытожил Антонов.

Ранее в МИД РФ пообещали провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки Соединенных Штатов переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне.

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