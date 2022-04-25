Le Monde – ни Израиль, ни Палестина не спешат осуждать Россию в украинском конфликте

Израильтяне и палестинцы испытывают сегодня схожее замешательство в отношении украинского конфликта, пишет Le Monde. Так, власти Израиля отказались поддержать американские санкции в адрес Москвы, защищая интересы собственных граждан российского происхождения, а руководство Палестины не стало обвинять Россию, помня о прежнем влиянии Кремля, отмечает издание.



AP

Израильтяне и палестинцы, несмотря на все свои различия, испытывают сегодня схожее замешательство в отношении украинского конфликта, пишет Le Monde. Израиль осмелился бросить вызов своему американскому союзнику, отказавшись присоединиться к западным санкциям против Москвы, с одной стороны, чтобы пощадить чувства своего населения российского происхождения, с другой — чтобы защитить интересы олигархов с двойным гражданством. Попытка посредничества, предпринятая 5 марта премьер-министром Беннеттом, затянулась. Две недели спустя президент Украины Владимир Зеленский смог выступить перед израильскими депутатами только через Zoom, поскольку они отказались прервать свой парламентский отпуск, чтобы заслушать его на внеочередной сессии кнессета.

Что касается палестинской администрации, то она, как и ХАМАС, не осудила российскую спецоперацию явно, «ностальгируя по миру, где влияние Кремля могло стать противовесом влиянию Белого дома». Таким образом, украинский кризис выявил глубокие противоречия внутри обоих народов, констатирует газета.

Конфликт на Украине также вызвал ожидание новой волны алии — еврейской иммиграции в Израиль, как с Украины, так и из России, которая, по оценкам, может составить 100 или даже 200 тыс. человек. Однако большинство еврейских беженцев с Украины на данный момент решили переехать в Германию, отмечает газета. Спустя месяц после начала конфликта Израиль привлёк всего 15 тыс. украинских беженцев, из которых менее трети могут претендовать на получение гражданства. В конце концов правительство Беннетта решило смягчить свою политику в отношении украинцев-неевреев, прибывающих в страну, которых порой задерживали уже через несколько часов после прибытия, а их приёмные семьи должны были вносить залог и следить, чтобы беженцы выехали из Израиля в течение месяца.

Палестинское руководство в унисон с общественным мнением осуждает «двойные стандарты», из-за которых западные страны с самого начала активно протестовали против российской операции на Украине, притом что оккупация и колонизация Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан Израилем длится уже несколько десятилетий. При этом, как напоминает издание, сами палестинцы в 1990 году поддержали оккупацию и даже аннексию Кувейта Саддамом Хусейном.

Колебания израильских и палестинских официальных лиц в связи с украинским кризисом напоминают двойственность их позиций по сирийскому конфликту, отмечает газета. Премьер-министр Нетаньяху, находившийся у власти в течение первых десяти лет этой войны, упорно стремился не вступать в конфликт с Москвой, во-первых, потому, что сохранение Башара Асада у власти казалось ему меньшим из двух зол, а во-вторых, в надежде, что Кремль сдержит устремления Ирана в Сирии. Эта надежда оказалась необоснованной, что вынудило Израиль регулярно вмешиваться в сирийский конфликт напрямую. Для того чтобы не ставить под угрозу молчаливое одобрение Москвой этих израильских рейдов в Сирии, Беннетт и выбрал столь молчаливую позицию в отношении Украины, поясняет газета. Палестинское руководство, со своей стороны, часто поддерживало так называемую пропаганду «сопротивления» в поддержку Асада.