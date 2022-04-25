Le Figaro – блокировка счетов, оскорбления и вандализм стали частью повседневной жизни русских во Франции

Несколько сотен россиян во Франции решили обратиться в суд с жалобой на дискриминацию после того, как столкнулись с блокировкой банковских счетов на основании своего происхождения, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, проблема с банками не единственная неприятность для русской общины в последнее время. По словам газеты, выходцы из РФ всё чаще становятся жертвами оскорблений, угроз и вандализма.



AP

Несколько сотен из тысяч россиян, столкнувшихся с блокировкой своих банковских счетов во Франции, решили обратиться в суд с жалобой на дискриминацию, пишет Le Figaro. Сразу после начала российской спецоперации на Украине они внезапно перестали получать какие-либо платежи. Им не выплачивались ни заработная плата, ни компенсации, ни социальная помощь. Единственная провинность этих людей, по их словам, в том, что они русские или носят славянское имя.

Получившая французское гражданство два года назад Ольга (имя изменено), сегодня занимающая пост юридического директора американской международной корпорации, оказалась в безвыходной ситуации, даже не имея возможности переводить деньги со счёта на счёт.

«Сначала я подумала, что это ошибка», — вспоминает она.

Как поясняет издание, в рамках экономических санкций, наложенных на российских граждан, близких к Кремлю, банковским учреждениям было поручено проверять, с кем они имеют дело, и следить за движением средств. С этой целью операции блокируются на время проведения проверок документов у клиентов банка. В частности, от получателя средств требуется предъявить паспорта или вид на жительство. При этом представители банка Société générale уверяют, что ни один из их клиентов больше не испытывает трудностей с доступом к счёту.

По словам Ольги, несмотря на предоставление сотрудникам банка всех необходимых документов, её счёт блокировался три раза, и какое-то время она не имела доступа к зарплате. 26-летней Марии тоже пришлось столкнуться с финансовыми проблемами. Живущая во Франции в одиночку в течение последних шести лет молодая предпринимательница оказалась всего с €30 в кармане и была вынуждена обратиться за помощью к коллегам по работе. А специалисту по цифровому консалтингу Анне пришлось несколько дней питаться за счёт друзей — её счета тоже неоднократно блокировались. Внутри русской общины царит досада, отмечает газета. Франция, по мнению этих людей, несправедливо обижает простых граждан.

«Мы же не олигархи», — раздражённо замечает Анна.

Эридическая фирма Cartier Meyniel Schneller, привлечённая пострадавшими для рассмотрения иска о дискриминации, критикует используемые банками методы.

«Мы ставим под сомнение не принцип проведения проверок с учётом нормативно-правовой базы, принятой Советом Европейского союза, а произвольный и дискриминационный характер их применения», — подчёркивает адвокат Александр Мейниэль.

По его мнению, спорным является то, что счета блокируются ещё до того, как заинтересованной стороне сообщат о проверке.

«Нужно сначала проинформировать, затем провести проверку и только после этого принять необходимые ограничительные меры в случае, если эти граждане РФ подпадают под действие режима санкций, введённого европейскими органами», — поясняет юрист.

Помимо проблемы с банками, русская община во Франции испытывает растущее беспокойство: всё чаще русские сталкиваются со словесными оскорблениями и актами вандализма, пишет издание. В частности, автомобили с российскими номерами окрашивают в жёлто-голубые цвета. По словам одного из свидетелей, автомобилистам приходится заклеивать российский флаг на номерных знаках. Специалист по рекламе со славянским именем рассказала, что получила множество угроз по почте. Так же, как ранее Русский дом в Ницце, она получала на автоответчик сообщение: «Проваливайте! Все вы из мафии! Сдохните!»

Священник Свято-Николаевского православного собора в Ницце Андрей Елисеев также не избежал угроз. После получения смертельных угроз по почте он обратился в правоохранительные органы.

«Скажи, мама, почему в РФ все люди злые?» Вот что спросил меня мой ребёнок после возвращения из школы», — сетует Ирина.

Ольга, в свою очередь, признаётся: «Теперь, когда мне говорят, что у меня приятный акцент, я боюсь отвечать, что я русская».