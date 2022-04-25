Резка ножницами, дыхание и шорох: как звуковые ассоциации помогают успокоиться и лучше спать

Автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР) – это явление, которое включает в себя серию звуков, стимулирующих расслабление. Схожее ощущение человек испытывает, когда находится в фазе быстрого сна или во время сеанса акупунктуры. АСМР считается феноменом восприятия. Он характеризуется приятными, но непродолжительными ощущениями покалывания. Распространяются они в виде мурашек от головы и вниз по позвоночнику. Эти ощущения успокаивают все тело, даря чувство расслабления и сонливости.

Что известно о феномене АСМР

Феномен АСМР стал вновь популярен благодаря социальной сети TikTok. Недавнее исследование показало, что из 12 тыс. опрошенных 63% респондентов используют эту технику.

Согласно другим данным, резка ножницами, дыхание и шорох являются тремя самыми популярными звуками АСМР в Великобритании. Например, 33% респондентов сказали, что они используют автономную сенсорную меридиональную реакцию для обеспечения комфорта и расслабления, а 27% сообщили, что это помогает им уменьшить стресс.

Эмма Джарвис, которая является основательницей Dearbump (компании по продаже коробок для беременных), объясняет, что тот, кто воспроизводит звуки, использует серию триггеров – от тихой речи до постукивания и шуршания различными предметами в сверхчувствительный микрофон. Это создает ощущение, что слушающий находится в одной комнате с воспроизводящим звуки. Лучше всего прослушивать эти звуки в наушниках.

Исследования, проведенные в Университете Шеффилда, показали, что у получающих пользу от АСМР людей значительно снижается частота сердечных сокращений (в среднем на 3,14 удара в минуту) по сравнению с теми, кто не испытывает этих ощущений.

Как АСМР помогает со сном

Эксперты считают, что ориентированные на АСМР видео и звуки расслабляют человека. Все дело в том, что мы сосредоточены исключительно на этой реакции, не думаем о каждодневном стрессе в жизни.

В АСМР используются разные типы звуков. Все они направлены на стимуляцию ощущения расслабления. Его люди испытывают, когда находятся в фазе глубокого сна. Самыми распространенными звуками являются следующие: шепот, легкое постукивание, царапание, дуновение, шуршание, печатание, гудение, жужжание, капание воды.

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Британский бренд меда Rowse создал трек АСМР с использованием звуков пчел. При его прослушивании также успокаивается разум. Подобного рода звуковые дорожки может вызвать у некоторых людей ощущение покалывания и даже близости к природе. Все эти ощущения помогают, как ничто иное, уснуть.

Стресс, гормоны и сон

Когда мы беспокоимся или находимся под сильным давлением, гормоны стресса начинают преобладать над гормонами сна. Это негативно отражается на процессе засыпания, а также на поддержании непрерывного ночного отдыха. Снижение стресса перед сном имеет решающее значение, а звуки природы оказывают успокаивающее действие, помогая расслабиться и быстрее заснуть.

У взрослых есть 90-минутный цикл сна. Он включает в себя разные уровни глубокого, легкого и быстрого сна. Внешние шумы (автомобильные гудки, закрывающиеся двери или лай собак) могут заставить нас полностью проснуться в фазу легкого сна. Таким образом, воспроизведение фонового шума в виде гула пчел может смягчить этот процесс. Он стабилизирует среду сна с постоянным уровнем шума и может предотвратить воздействие резких звуков.

Долгосрочные преимущества АСМР

Исследования АСМР все еще продолжаются. Однако уже сейчас существует огромное сообщество пользователей АСМР, которые рассказывают о важных преимуществах методики. Например, улучшение настроения, снижение депрессии и беспокойства, улучшение концентрации, более длительный и качественный сон. Некоторым пользователям даже удавалось справиться с сильной болью.

Ученые надеются, что в будущем АСМР покажет свою эффективность при родах, грудном вскармливании и послеродовой депрессии.