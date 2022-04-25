Супруга показала, чем кормит онкобольного Юдашкина: Черри, базилик, горячая вода

Модельер последние пять лет борется с онкологическим заболеванием. Когда он только узнал о раке, то опустил руки и даже подумывал не лечиться. К счастью, родные заставили Валентина Юдашкина передумать. На какое-то время болезнь ушла в ремиссию.

Видимо, забота супруги сыграла немаловажную роль. Марина Юдашкина не перестает баловать мужа вкусной и полезной едой, а теперь еще и делится этими рецептами.

Супруга модельера рассказала подписчикам простой способ приготовить ужин или обед. Марина Юдашкина опубликовала в телеграм-канале фотографию рыбы в сковородке и поделилась поэтапным способом приготовления.

Что потребуется:

рыба;

оливки и маслины;

соль, перец;

луковица;

помидоры черри;

базилик;

горячая вода – 150 мл;

белое вино – 50 мл;

пряные травы.

Как отметила Марина Юдашкина, для начала необходимо посолить и поперчить рыбу, затем обжарить с двух сторон. После этого можно заняться остальным. Измельченный кубиками лук нужно обжарить, добавить к нему рыбу, а после влить вино. Следом идут помидоры, оливки, маслины и базилик. Затем необходимо влить воду и довести до кипения. После закипания можно убавить огонь и томить рыбу под крышкой 15 минут. Перед подачей желательно украсить свежим базиликом.