 

Супруга показала, чем кормит онкобольного Юдашкина: Черри, базилик, горячая вода

25.04.2022, 0:26, Разное
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Модельер последние пять лет борется с онкологическим заболеванием. Когда он только узнал о раке, то опустил руки и даже подумывал не лечиться. К счастью, родные заставили Валентина Юдашкина передумать. На какое-то время болезнь ушла в ремиссию.

Видимо, забота супруги сыграла немаловажную роль. Марина Юдашкина не перестает баловать мужа вкусной и полезной едой, а теперь еще и делится этими рецептами.

Супруга модельера рассказала подписчикам простой способ приготовить ужин или обед. Марина Юдашкина опубликовала в телеграм-канале фотографию рыбы в сковородке и поделилась поэтапным способом приготовления.

Что потребуется:

  • рыба;
  • оливки и маслины;
  • соль, перец;
  • луковица;
  • помидоры черри;
  • базилик;
  • горячая вода – 150 мл;
  • белое вино – 50 мл;
  • пряные травы.

Как отметила Марина Юдашкина, для начала необходимо посолить и поперчить рыбу, затем обжарить с двух сторон. После этого можно заняться остальным. Измельченный кубиками лук нужно обжарить, добавить к нему рыбу, а после влить вино. Следом идут помидоры, оливки, маслины и базилик. Затем необходимо влить воду и довести до кипения. После закипания можно убавить огонь и томить рыбу под крышкой 15 минут. Перед подачей желательно украсить свежим базиликом.



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