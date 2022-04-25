Макрон пообещал сделать Францию «великой экологической державой»

Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на митинге на Марсовом поле пообещал в ближайшую пятилетку приложить усилия ради превращения республики в «великую экологическую державу».

«Спасибо всем, кто оказал мне доверие в первом, а затем и во втором туре, чтобы реализовать наш проект более независимой Франции, более сильной Европы. За счет глубоких изменений и инвестиций мы продолжим добиваться конкретного прогресса для каждого, освободив творчество и инновации в нашей стране и сделаем Францию великой экологической державой», – приводит ТАСС слова Макрона, сказанные политиком на митинге на Марсовом поле после объявления промежуточных результатов второго тура выборов.

Как сообщил Макрон, в воскресенье французы выбрали «гуманистический, амбициозный проект», основанный на «труде и созидании», а также «освобождении академических сил». «Я хочу с силой продолжать этот проект в последующие годы, учитывая при этом высказанные разногласия и продолжая работать во имя более справедливого общества и равенства между женщинами и мужчинами. Чтобы достичь этого, мы должны быть требовательными и амбициозными: нам предстоит сделать очень многое», – добавил он.

Как сообщал французский телеканал BFMTV, по предварительным данным, в ходе выборов Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен поддержали 42,4% избирателей. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 (18.00 мск) составила 63,23%. Официальные итоги будут объявлены в среду или четверг Конституционным советом республики.

Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.

Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. Граждане Франции вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов.

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