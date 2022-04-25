 

В Госдуме ответили на вопрос о шансах Макрона стать лидером Европы

25.04.2022, 0:16, Новости дня
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Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, добавив, что амбиции стать основным политиком в Европе у него выше, чем у кого-либо.

«Следовало ожидать, что Макрон побеждает, последние данные о результатах подтверждают, что он побеждает с большим преимуществом. Думаю, стоит ждать каких-то изменений, много было дано (обещаний) в предвыборной гонке», – сказал Чепа РИА «Новости».

Также парламентарий ответил на вопрос об изменении статуса Макрона как основного европейского лидера. «Амбиции Макрона сейчас выше, чем у кого-либо», – считает Чепа.

Как сообщал французский телеканал BFMTV, по предварительным данным, в ходе выборов Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен поддержали 42,4% избирателей. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 (18.00 мск) составила 63,23%. Официальные итоги будут объявлены в среду или четверг Конституционным советом республики.

Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков. Макрон выступил с победной речью перед сторонниками на Марсовом поле, пообещав в ближайшую пятилетку приложить усилия ради превращения республики в «великую экологическую державу»..

Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. Граждане Франции вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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