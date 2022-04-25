Политолог Бабич высоко оценил вклад российских ЧВК в демилитаризацию Украины

Москва, 24 апреля. Стартовавшая два месяца назад российская спецоперация на Украине достигнет своих целей. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Бабич.

Оценивая промежуточные итоги спецоперации по демилитаризации и денацификации националистического киевского режима, Бабич заявил, что, хотя победа не будет быстрой, он не сомневается в успешном завершении всех поставленных задач.

«Легкой победы, которую представляли себе популисты, не могло получиться. А вот постепенная победа с реальными задачами достижима, с моей точки зрения», — считает обозреватель.

По его словам, изначально существовало два варианта развития событий, которые во многом зависели от реакции украинского общества на начало спецоперации, от степени его вовлеченности в активно формировавшееся в последние годы националистическое мировоззрение.

«Этим можно объяснить, почему наступление пошло сразу по нескольким направлениям, включая Киев, который этнически относится именно к украинской Украине. То есть Донбасс и вообще восток Украины — это русскоязычная территория, как и северное Причерноморье, Одесса, Херсон, заселенные русскими людьми. Наступление на Киев происходило с расчетом на то, что среди этнического украинского населения есть к нам симпатии», — считает эксперт.

После того, как стало понятно, что неонацизм в Украине укоренился гораздо сильнее, чем было принято считать, будет вестись методичная работа сначала по демилитаризации, а затем и денацификации страны.

«Я думаю, что эта задача будет реализована, после чего мы сможем вести переговоры с нынешним украинским ужасным руководством с позиции силы, как говорят. Тогда мы сможем требовать и инспекций, и уничтожения крупных военных объектов на неподконтрольной нам территории, а также невступления в НАТО де-факто», — говорит политолог.

Бабич считает, что в этапе демилитаризации активную роль будут играть в том числе добровольческие формирования, а также бойцы «ЧВК Вагнера», которые, по его сведениям уже активно воюют на Донбассе.

«У меня есть публичная информация об этом, которая появлялась в СМИ, и я вполне допускаю, что «ЧВК Вагнера» и, возможно, другие частные военные компании участвуют в событиях на Украине. Мне кажется, что в современных боевых действиях это нормально. Почему американцы используют какую-нибудь Blackwater и других своих профессионалов в Ираке и других местах, то почему мы не имеем права их использовать», — подчеркивает он.

Участие «вагнеровцев» в боях на ключевых направлениях подтверждает и Генштаб ВСУ. Ранее военное ведомство Незалежной сообщило о прибытии 200 бойцов «ЧВК Вагнера» в район Новобахмутовки севернее Донецка, где идут бои за контроль над важной трассой, по которой идет снабжение группировки ВСУ в Авдеевке.