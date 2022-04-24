Загадка старинных часов: что скрывают ж/д вокзалы Сочи и Симферополя
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Двое из ларца
Астрология во времена сталинизма считалась лженаукой,
социокультурное развитие советского общества двигалось в ином направлении. Однако в начале
1950-х годов сначала в Симферополе, а затем в Сочи появились занятные элементы
городской среды в виде часов со знаками зодиака.
Необычные устройства для контроля времени возникли в рамках
строительства ж/д вокзалов. Часы разместили на высоких башнях, чрезвычайно
похожих друг на друга. Да и дизайн вокзалов сконструировали так, что по сей
день неопытный странник может их перепутать.
Создал эти строения в южных городах один и тот же человек —
архитектор Алексей Душкин. Он спроектировал два транспортных пункта по очереди.
Заколдованный круг
Часы в Сочи и аналогичные часы в Симферополе представляют
собой барельеф с изображением астрологических символов вокруг циферблата. Так
называемые зодиакальные круги различны и в обоих случаях не стыкуются с
классической интерпретацией от Овна до Рыб.
И в Крыму, и на Кавказе обрамление часов выполнено в
неправильной последовательности знаков. На симферопольских отсутствуют Телец,
Дева и Весы, вместо них созвездия — Гончие Псы, Лебедь и Змееносец. На
сочинских часах так же, но с одним отличием: Весы есть, зато нет Скорпиона.
Свет и тьма
В Симферополе циферблат светлый, окантовка часов красная, в
центре — яркий круг, подобный Луне. В Сочи же объект выполнен в черном цвете, а
посередине белая гравировка в виде Солнца.
Нетрудно догадаться, что воедино сплелись образы света и
тьмы — двух противоположностей. Кровавая Луна и сияющее в ночи Солнце попали в
зашифрованные астрологические кольца, которые до сих пор не разгаданы.
Эксперты разных мастей десятки лет спорят, чем
руководствовался Алексей Душкин при создании часов. Ходит легенда, что
архитектор был тесно связан с оккультистом Александром Барченко и погружался в
мистические учения. Якобы он заложил в эскизы вокзалов магические символы,
определяющие судьбы конкретных территорий, людей и всего мира.
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