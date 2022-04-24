Загадка старинных часов: что скрывают ж/д вокзалы Сочи и Симферополя

Двое из ларца

Астрология во времена сталинизма считалась лженаукой,

социокультурное развитие советского общества двигалось в ином направлении. Однако в начале

1950-х годов сначала в Симферополе, а затем в Сочи появились занятные элементы

городской среды в виде часов со знаками зодиака.

Необычные устройства для контроля времени возникли в рамках

строительства ж/д вокзалов. Часы разместили на высоких башнях, чрезвычайно

похожих друг на друга. Да и дизайн вокзалов сконструировали так, что по сей

день неопытный странник может их перепутать.

Создал эти строения в южных городах один и тот же человек —

архитектор Алексей Душкин. Он спроектировал два транспортных пункта по очереди.

Заколдованный круг

Часы в Сочи и аналогичные часы в Симферополе представляют

собой барельеф с изображением астрологических символов вокруг циферблата. Так

называемые зодиакальные круги различны и в обоих случаях не стыкуются с

классической интерпретацией от Овна до Рыб.

И в Крыму, и на Кавказе обрамление часов выполнено в

неправильной последовательности знаков. На симферопольских отсутствуют Телец,

Дева и Весы, вместо них созвездия — Гончие Псы, Лебедь и Змееносец. На

сочинских часах так же, но с одним отличием: Весы есть, зато нет Скорпиона.

Свет и тьма

В Симферополе циферблат светлый, окантовка часов красная, в

центре — яркий круг, подобный Луне. В Сочи же объект выполнен в черном цвете, а

посередине белая гравировка в виде Солнца.

Нетрудно догадаться, что воедино сплелись образы света и

тьмы — двух противоположностей. Кровавая Луна и сияющее в ночи Солнце попали в

зашифрованные астрологические кольца, которые до сих пор не разгаданы.

Эксперты разных мастей десятки лет спорят, чем

руководствовался Алексей Душкин при создании часов. Ходит легенда, что

архитектор был тесно связан с оккультистом Александром Барченко и погружался в

мистические учения. Якобы он заложил в эскизы вокзалов магические символы,

определяющие судьбы конкретных территорий, людей и всего мира.