 

Французский канал объявил о победе Макрона до публикации результатов

24.04.2022, 22:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Французский телеканал BFMTV объявил о победе Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования, передает Agence France-Presse.

Как отмечается в сообщении, что BFMTV примерно в 18.30 (19.30 мск) разместил в соцсети Twitter и на канале видеохостинга YouTube следующее сообщение: «Эммануэль Макрон переизбран: его полная речь на Марсовом поле». На заднем поле была изображена Эйфелева башня, передает РИА «Новости».

«Эта публикация является результатом человеческой ошибки и была удалена сразу же спустя несколько секунд после этого неудачного размещения в сети», – сообщил телеканал после публикации.

Ранее кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.

Ранее французский телеканал BFMTV сообщил, что, по предварительным данным, в ходе выборов Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен поддержали 42,4% избирателей. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, сообщали в МВД Республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Лавров: работа российской ЧВК в Мали – дело правительства Мали

22.09 / Джонсон назвал Байдена «живым божеством» железных дорог США

26.09 / Российские военные летчики выразили соболезнования семьям украинских коллег

27.01 / 48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса

07.05 / Лукашенко назвал условие проведения досрочных выборов президента в Беларуси

11.01 / Байдену сделали вторую инъекцию вакцины от коронавируса

08.05 / В Чувашии реконструкторы воссоздали «Бивуак Победы»

26.11 / Полиция Германии провела рейд в деле нелегальных работников. Среди них были женщины-украинки

12.11 / “Душа между ног”. Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу

16.04 / На площадке Киевского форума по безопасности 16 апреля пройдет дискуссия “Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика