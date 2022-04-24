Французский канал объявил о победе Макрона до публикации результатов

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24.04.2022, 22:55, Новости дня
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Французский телеканал BFMTV объявил о победе Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования, передает Agence France-Presse.

Как отмечается в сообщении, что BFMTV примерно в 18.30 (19.30 мск) разместил в соцсети Twitter и на канале видеохостинга YouTube следующее сообщение: «Эммануэль Макрон переизбран: его полная речь на Марсовом поле». На заднем поле была изображена Эйфелева башня, передает РИА «Новости».

«Эта публикация является результатом человеческой ошибки и была удалена сразу же спустя несколько секунд после этого неудачного размещения в сети», – сообщил телеканал после публикации.

Ранее кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.

Ранее французский телеканал BFMTV сообщил, что, по предварительным данным, в ходе выборов Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен поддержали 42,4% избирателей. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, сообщали в МВД Республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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