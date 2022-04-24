 

Поражение Ле Пен на выборах президента Франции обрадовало Меланшона

24.04.2022, 22:55, Новости дня
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Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре французских президентских выборов, назвал поражение лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен «хорошей новостью».

«Поражение Марин Ле Пен очень хорошая новость для единства нашего народа», – приводит слова Меланшона в телевизионном обращении РИА «Новости».

При этом лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» отметил «низкий» результат, с которым победил Макрон.

Ранее кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.

Как сообщал французский телеканал BFMTV, по предварительным данным, в ходе выборов Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен поддержали 42,4% избирателей. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 (18.00 мск) составила 63,23%.

Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования.

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