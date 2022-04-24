Средства консульства РФ в Нью-Йорке заблокированы

Средства генконсульства РФ в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы – миссия функционирует за счет запаса наличных средств, сообщил и.о. генконсула Вячеслав Славкин.

«У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг – за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», – сказал Славкин РИА «Новости».

По его словам, «есть ограничения по выплате зарплаты сотрудникам» консульства. «Все средства заблокированы – мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги», – отметил дипломат, назвав заблокированную сумму большой.

По его словам, все оплаты для обеспечения работы консульства проводятся из запаса наличных средств, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий. «Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги», – добавил он. Так, по его словам, оплачиваются коммунальные услуги, бензин. «Мы полностью практически ограничили выезд наших сотрудников, так как это трата топлива. Коммуникации – мобильную, телефонную связь – оплачиваем. Самое насущное, в общем», – добавил Славкин.

И.о. генконсула не стал строить прогнозов, насколько хватит запаса средств

По словам Славкина, консульство полноценно работает и принимает граждан каждый день.

«У нас нет никаких ограничений ни по каким услугам, несмотря на то, что у нас практически в три раза сократилось число сотрудников генконсульства», – сказал Славкин. Он пояснил, что сейчас в консульстве работают 5 человек.

Кроме того, он рассказал, что генконсульство в отместку за военную операцию на Украине угрожали забросать коктейлями Молотова, на прошлой неделе поступила угроза минирования, которая оказалась ложной.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что счета двух генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. Также Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.

До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.

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