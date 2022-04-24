Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции

Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре президентских выборов, озвученные после закрытия избирательных участков во Франции.

«Этот результат стал для нас блестящей победой. Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой», – сказала она в ходе митинга с избирателями, который транслировали французские телеканалы, информирует ТАСС.

Ранее французский телеканал BFMTV сообщил, что по предварительным данным действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов в ходе выборов президента Франции. При этом Ле Пен набрала 42,4%.

Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, сообщали в МВД Республики.

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