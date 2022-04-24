Мнение: Швейцария против Чайковского, рост русофобии в Германии, Чехия против русских студентов

1. В потерявшей свою нейтральность Швейцарии отменили оперу Чайковского «Орлеанская дева»:

Фестиваль в Санкт-Галлене отменил оперу Чайковского «Орлеанская дева». Организаторы швейцарского open-air сочли неуместной в своей программе музыку русского композитора на фоне нынешней геополитической ситуации. Тем более, что опера посвящена Жанне д’Арк, а действие разворачивается в разгар Столетней войны. Впрочем, заменили «Орлеанскую деву» постановкой по тому же сюжету – а именно оперой «Жанна д’Арк» на музыку итальянца Джузеппе Верди.

Ранее, Кардиффский оркестр (Британия) отказаться от исполнения Чайковского, а на днях Мексиканский оркестр вычеркнул произведения композитора из своего репертуара. К тому же, недавно Конкурс Чайковского исключили из Федерации музыкальных конкурсов. Почему-то Петру Ильичу достается больше всех в западной политике «отмены русской культуры».

https://www.mk.ru/culture/2022/04/22/operu-chaykovskogo-orleanskaya-deva-otmenili-v-shveycarii.html

Сделали всё это, разумеется, из моды на русофобию, но у швейцарцев была и вторая причина не любить нашего композитора. Вот что Чайковский писал про них в 1889 году:



«Оказалось, что оркестр в Женеве — ничтожный по составу и состоящий из третьестепенных оркестровых музыкантов. Как я справлюсь с этим провинциальным оркестриком, решительно не знаю».

2. Угнетение русскоязычных в Германии продолжается:

https://lenta.ru/news/2022/04/21/prestupleniya/

В Берлине расследуют более чем 200 дел из-за преступлений против русскоязычного населения. Об этом сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.

Как сообщил департамент по госбезопасности, за период с 24 февраля занимается в общей сложности 206 соответствующими случаями. Речь, в частности, идет об оскорблениях, угрозах, порче имущества, в отдельных случаях — о насильственных действиях. <…>

Ранее в апреле глава МВД Германии Фезер сообщила о 383 преступлениях против россиян, совершенных с 24 февраля этого года: после начала российской спецоперации на Украине возросло количество таких преступлений.

3. В Чехии власти ополчились на российских студентов:

https://lenta.ru/news/2022/04/18/chezh/

Министр образования Чехии Газдик назвал студентов из России угрозой безопасности страны.

В Чехии увеличилось число абитуриентов из России и Белоруссии, желающих получить высшее образование в стране, что представляет проблему для безопасности республики. Об этом заявил министр образования страны Петр Газдик, сообщает издание iDNES.

По его мнению, страна обучит IT-специалистов, однако в дальнейшем «будущие хакеры» вернутся домой и будут помогать президенту России Владимиру Путину. Политик отметил, что чешские спецслужбы уже ищут выход из сложившейся ситуации.

Вероятно, препятствовать притоку студентов из России чехи всё же не будут. С демографией в этой стране дела обстоят не очень, есть потребность в притоке свежей крови и молодой рабочей силы. Так что, по примеру Германии, Чехия и далее будет завлекать к себе наших юных граждан. Только теперь они будут под плотным колпаком спецслужб.

Можно предположить, чем это может обернуться для тех, кто решил поехать на учёбу в Чехию. Выражать какую-либо поддержку России там уже запретили под угрозой уголовного преследования. За студентами будут следить, а то и вовсе принуждать к антироссийской позиции.