 

Мнение: Цензура нон-стоп

24.04.2022, 21:10, Разное
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“Данная запись была заморожена в связи с нарушением законодательства или других условий Пользовательского соглашения LiveJournal”.

Это про предыдущую запись “Бога мы не боимся, мы ему молимся”. Оперативно работают! Через полчаса после публикации. Я прямо горжусь собой – неужто мой ЖЖ вообще в режиме онлайн мониторят? Мой Телеграм и мой Фейсбук – для тех, кто опоздал.

Источник: Размышления вольного социолога



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