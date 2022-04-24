Мнение: Цензура нон-стоп

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Это про предыдущую запись “Бога мы не боимся, мы ему молимся”. Оперативно работают! Через полчаса после публикации. Я прямо горжусь собой – неужто мой ЖЖ вообще в режиме онлайн мониторят? Мой Телеграм и мой Фейсбук – для тех, кто опоздал.