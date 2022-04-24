ООН о необходимости эвакуации жителей Мариуполя: завтра может быть поздно

В воскресенье, когда православные христиане отмечают Пасху, Организация Объединенных Наций призвала остановить боевые действия в блокированном Мариуполе, чтобы оказавшиеся в кольце мирные жители могли без угрозы для жизни покинуть город.

– Жизнь десятков тысяч человек, включая женщин, детей и пожилых людей, сейчас в Мариуполе под угрозой, – говорится в заявлении Кризисного координатора ООН по Украине Амина Авада. – Чтобы спасти их, нам нужна пауза в боевых действиях. Чем больше мы медлим, тем больше людей мы рискуем потерять. Им должно быть позволено эвакуироваться сегодня. Завтра может быть поздно.

В преддверии православной Пасхи Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал установить гуманитарную паузу в боевых действиях на территории Украины. Сегодня Амин Авад напоминает об этой инициативе главы ООН и призывает также позволить доставить гуманитарную помощь в Мариуполь и другие населенные пункты Украины, подвергающиеся сегодня нападениям. В Мариуполе, расположенном на востоке страны, сложилась особенно плачевная ситуация, которая с каждым днем становится все более трагической.

– Дни редкого совпадения религиозных праздников – православной Пасхи, Песаха и Рамадана – это время сосредоточиться на наших общих человеческих ценностях и преодолеть разногласия, – считает Амин Авад.