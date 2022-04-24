В ФРГ спрогнозировали нехватку водителей из-за кризиса на Украине

Транспортно-логистическая отрасль Германии ожидает дефицит водителей грузовиков и возможной волны банкротств на фоне событий на Украине, сообщил медиакомпании RND спикер правления Федерального союза грузового транспорта и логистики Дирк Энгельхардт.

По его словам, события на Украине ухудшают и без того имеющийся дефицит водителей грузового транспорта. В 2021 году доля водителей из Украины в Германии составляла 7%, они, как правило, работали на маршрутах из Германии в Польшу и Литву. Сейчас дефицит составляет 60-70 тыс. водителей, информирует РИА «Новости».

«В силу общеевропейского масштабного дефицита водителей грузовых автомобилей их нельзя заменить в краткосрочной перспективе», – отметил Энгельхардт.

Это сказывает на скорости восполнения товаров в магазинах, что приводит к их временному отсутствию на полках. Другим отягчающим фактором являются высокие цены, в том числе на дизель. Они при этом растут еще с прошлого года, что усиливает давление на фирмы.

Ранее сообщалось, что санкции против РФ снизили темп жилищного строительства в Германии.

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