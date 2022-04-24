Байден принял приглашение Беннета посетить Израиль
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Израильский премьер Нафтали Беннет провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, президент заявил, что намерен посетить Израиль в ближайшие месяцы, информирует канцелярия главы израильского правительства.
«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета с президентом США Джо Байденом. Премьер-министр поздравил президента с праздником Пасхи и проинформировал его об усилиях по пресечению насилия и подстрекательства в Иерусалиме», – приводит сообщение РИА «Новости».
Стороны обсудили Иран, в частности требование Ирана исключить КСИР из американского списка террористических организаций.
Кроме того, президент принял приглашение премьер-министра и заявил, что намерен посетить Израиль в ближайшие месяцы.
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