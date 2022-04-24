 

Байден принял приглашение Беннета посетить Израиль

24.04.2022, 20:40, Новости дня
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Израильский премьер Нафтали Беннет провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, президент заявил, что намерен посетить Израиль в ближайшие месяцы, информирует канцелярия главы израильского правительства.

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета с президентом США Джо Байденом. Премьер-министр поздравил президента с праздником Пасхи и проинформировал его об усилиях по пресечению насилия и подстрекательства в Иерусалиме», – приводит сообщение РИА «Новости».

Стороны обсудили Иран, в частности требование Ирана исключить КСИР из американского списка террористических организаций.

Кроме того, президент принял приглашение премьер-министра и заявил, что намерен посетить Израиль в ближайшие месяцы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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