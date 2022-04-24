 

Муж соблазнял булками и намекал на полноту, а ее откачивали в реанимации: Слабое звено Натальи Крачковской

24.04.2022, 20:15, Разное
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Артистка располнела еще в детстве. Ее грузинская бабушка
хотела видеть рядом здорового ребенка, поэтому заботливо откармливала внучку
калорийными блюдами. С тех пор о худобе и речи быть не могло — Наталья
Крачковская испытывала страсть к еде до конца дней.

Пышные пропорции не мешали звезде наслаждаться отражением в
зеркале. Знаменитость принимала себя и каверзно подшучивала на тему габаритов.
Актриса умело преподносила окружающим свое тело, поэтому от мужчин в юности у
нее не было отбоя.

Выскочить замуж Наталья Крачковская решилась, благодаря
умелым ухаживаниям своего кавалера. Владимир Крачковский вовремя смекнул, что
очаровать даму сердца легко с помощью вкусностей. Еда была ее слабым звеном.
Мужчина покорил актрису не цветами, а булками со сметаной и творогом. Избранник
радовал желудок кинодивы много лет, и отношения от этого только крепли.

Культовую роль в фильме “Двенадцать стульев”
Наталья Крачковская получила не без участия супруга. Тот подсказал Леониду
Гайдаю кандидатуру жены на позицию мадам Грицацуевой и нарвался на досадную
неприятность. Актрису как ножом по сердцу полоснуло описание героини — “женщина
необъятных размеров с арбузными грудями”. Муж резко намекнул звезде на
полноту и заставил испытывать дискомфорт.

Звезда признавалась, что перестала следить за собой после
этого случая. Тем не менее обида прошла и в семье возродилась гармония. Увы,
брак оказался не вечным. Владимир скончался в 1988 году.

Через много лет после ухода мужа Наталья Крачковская принялась
усердно сбрасывать вес, ведь рядом уже не было человека, который бы принимал ее
целиком и полностью. Низкая эффективность диет привела к тому, что актриса дорвалась
до тайских таблеток для похудения.

Прием сомнительных лекарств в 2006 году подорвал здоровье
звезды так, что ее откачивали в реанимации. К счастью артистка выкарабкалась,
но осложнения оказались серьезными. Сильно пострадало сердце, а ведь к тому
времени актрисе было уже 67 лет.

Несмотря на усердие врачей и продолжительную
госпитализацию, состояние артистки после “чудодейственных” препаратов
оставляло желать лучшего. Через три года ее сразил инсульт, потом началась
череда сердечных приступов, операция, а весной 2016 года страна потеряла звезду
советского кино. Наталья Крачковская умерла после инфаркта в больнице.



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