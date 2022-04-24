Мнение: Россия стала продавать больше нефти, переброска в Азию и поможет ли Ливия Западу

1. Прояснилась ситуация не только с экспортом газа за рубли, но и с экспортом нефти. Вопреки страшилкам о том, что Россия якобы не сможет нормально продавать нефть из-за санкций против компаний-добытчиков и перевозчиков, экспорт нефти в Европу в этом месяце заметно вырос:

https://lenta.ru/news/2022/04/22/destination_unknown/

Экспорт нефти из российских портов в страны Евросоюза, традиционно бывших ключевыми покупателями этого товара, в апреле вырос до средних объемов около 1,6 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,3 миллиона баррелей в марте, свидетельствуют данные TankerTrackers.com. Похожие цифры следуют из информации компании аналитической компании Kpler — 1,3 миллиона баррелей в день в апреле по сравнению с 1 миллионов в середине марта, пишет The Wall Steet Journal.

Издание предполагает, что речь идет о формировании непрозрачного рынка на условиях, которые могут скрыть происхождение нефти. После начала военной операции, объявленной президентом Владимиром Путиным, западные трейдеры опасаются репутационных рисков при торговле с Россией. Однако страна нашла способ продолжать продажи: танкеры отправляют из портов с пометкой «пункт назначения неизвестен».

Их из российских портов отправляется все больше. За прошедшую часть апреля на такие суда было погружено больше 11,1 миллиона баррелей — больше, чем в любую конкретную страну, свидетельствуют данные TankerTrackers.com. До начала операции на Украине к такому способу почти не прибегали.

Напомню, что многие такие рейсы заканчиваются стыковкой с иностранными танкерами в открытом море. Те принимают российскую авторитарную нефть и смешивают её с западной демократической в пропорции 49 к 51 проценту. И тут же магическим образом все 100% становятся демократическими! Далее уже эта нефть смешивается со вновь поступающей российской… в общем, западные химики весьма продвинуты и знают своё дело. Самым талантливым удаётся даже смешивать русскую нефть с демократической удалённо, бесконтактным способом. При этом они обходятся самым минимумом оборудования: принтером, шариковой ручкой и набором печатей.

2. Итак, уже стало понятно, что Евросоюз от наших нефти и газа одномоментно не откажется. «Отказ» будет длится долгие годы, да и не факт, что вообще состоится.

Но Россия в любом случае уже приняла решение о переброске экспорта углеводородов на восток. Задача масштабная, а когда она будет решена, европейцам останется только подбирать крохи с азиатского стола:

https://lenta.ru/news/2022/04/15/oil_gas/

Россия собирается перебросить поставки нефти и газа из Европы в Азию. Как пишет «Коммерсантъ», президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня предоставить план строительства соответствующей инфраструктуры.

Российский лидер поручил правительству диверсифицировать экспорт, переориентировав его на южное и восточное направления, в страны Африки, Латинской Америки и АТР. Он также отметил необходимость предусмотреть строительство новых трубопроводов с месторождений Сибири.

По словам Путина, необходимо ускорить реализацию инфраструктурных проектов, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа.

Как указывает газета, у «Газпрома» впервые появится возможность перенаправить ресурсы Западной Сибири в восточном направлении. Однако сейчас единственным возможным покупателем этого газа является Китай, переговоры с которым по контракту по «Силе Сибири» длились более десяти лет.

Впрочем, отключать европейцев полностью, под корень, мы не будем. Как говорил Дэн Кеннеди, «худшее число в бизнесе — это один». Клиентов должно быть много, чтобы они понимали, что их всегда можно заменить.

3. Очередной закономерный провал западной нефтяной дипломатии. Иран и Венесуэла уже отказались увеличивать поставки нефти в Европу и США. Оставалась надежда на разрушенную американцами Ливию, которая расположена предельно близко к европейскому рынку.

Однако ливийцы заявили, что дополнительной нефти у них сейчас нет, так что спасать Европу у них физически нет возможности:

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/04/18/17588300.shtml

Хуже того, в результате гражданской войны, последовавший за натовским вторжением, Ливия уже много лет является расколотой страной, где сохраняется двоевластие. На Западе и Востоке Ливии действуют отдельные правительства. Недавно конфликт между ними обострился, из-за чего часть месторождений нефти была заморожена и её поставки на экспорт резко сократились:

https://news.ru/world/zamok-na-eksport-v-neftyanoj-blokade-livii-ishut-ruku-rossii/

Власти пророссийской восточной части Ливии таки оставили Европе последнюю соломинку надежды: они предложили поставлять больше нефти, но не просто так, а в обмен на инвестиции, которые позволят восстановить разрушенную при помощи Запада страну. Посмотрим, готовы ли будут европейцы компенсировать хотя бы часть ущерба от своих же преступлений.