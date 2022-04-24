 

Мнение: Бельгийские садисты

24.04.2022, 20:04, Разное
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В бельгийском порту Зебрюгге заблокировали порядка 8 тыс. автомобилей, которые были предназначены для отправки в Россию. Речь про последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, которые находятся в бельгийском порту с начала апреля. Оказывается, автомобили не могут отправиться в Россию из-за санкций Евросоюза, запретившего поставки в Россию предметов роскоши стоимостью выше €50 тыс. И это притом, что россияне уже заплатили за эти автомобили…

Не пойму, это бельгийский садизм по отношению к россиянам? Или принуждение к патриотизму? Мол, не фиг ездить на Lexus, Cadillac а Mercedes? Пора пересаживаться на Лады, УАЗы да ГАЗы?

Между тем, в Бельгии застряли не только иномарки. Но и запчасти для самолетов, химикаты и полупроводники…

«Автомобили попали под запрет на роскошь, но здесь застрял ряд других товаров, на которые распространяются другие санкции», — заявил газете The Wall Street Journal директор автомобильного терминала порта Зебрюгге Марк Адриансен.

Переживем и это? Или как?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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