 

Мнение: Культ Победы

24.04.2022, 19:50, Разное
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В соцсетях сейчас вспомнили даже такую цитату из Громыко (нет смысла говорить, кто такой: старики помнят, если еще не впали в агрессивный маразм, молодые все равно ничего не знают и не будут знать никогда). Громыко, прозванный в свое время американцами “мистером Нет”, оказывается, сказал: “Лучше 10 лет переговоров, чем 1 день войны”.

И ведь самое интересное – что даже самые упоротые советские зомби так думали! Несмотря на всю индоктринированность, несмотря на то, что всякий бред им долбили в уши нон-стоп с самого рождения и до самой смерти – они ЭТО помнили, потому что страх и ужас перед войной в них был вбит иным, не менее действенным способом – НАПРЯМУЮ: через ужас, боль, голод и отчаяние, пережитые лично. Моя мама и мой отец войну вроде как не застали – оба были 1940 года рождения. Казалось бы – что там они могли запомнить? Ан нет – оба помнили, и очень хорошо. И не только войну, но и жуткие послевоенные – голод, разруха, уголовщина. А ведь послевоенные тоже “входят в комплект”, чего многие уже сейчас не понимают.

И вот на фоне в том числе и этого высказывания Громыко, а если точнее – беспредела, который происходит последние два месяца – как-то я начинаю сильно сомневаться в самом решении, которое было принято только в 60-е прошлого века, а именно – в самом этом порыве ПРАЗДНОВАТЬ Победу. Этим, как мы сейчас понимаем, была заложена бомба… под следующие поколения.

Поколения сытых и довольных, которые не застали ни войну, ни послевоенное время, для которых это всё – “преданья старины глубокой”. В итоге из победы в конечном итоге ушла вся горечь, а остался только праздник, гордость и спесь. “МЫ ПОБЕДИЛИ!” Кто “мы”, идиоты? ВЫ не победили – уже просто потому, что вы не представляете ЦЕНУ, которая была за нее уплачена. ВЫ не победили – потому что не вы платили.

Поколение “потомков победителей” – это люди без внутренней травмы. Они видят плоды победы – но не понимают и не могут понять, чем пришлось за это платить. Это ведь не только прямые потери, но это еще и искалеченные, и разрушенные города, и голод, и смерть.

Громыко помнил – нынешние не в состоянии. Поэтому – не надо было праздновать.

Источник: Размышления вольного социолога



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