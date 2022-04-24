Вот она — причина развода! Вся красивая – Личное мнение
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В интервью тамаде гражданка Белоцерковская чуть не разрыдалась, как я понимаю — от гордости:
«Думаю, если бы не я, они бы тогда могли быть вместе».
Фото: Соцсети
Кто они? Шнур и его Мотя.
В представлении зарубежной Вероники, именно она стала причиной громкого развода, потому что… Ну, тут вообще детектив.
По словам Белоцерковской Шнуров приехал к ней на дачу, когда начались тёрки с Матильдой.
« Мы с Серёжей говорили на одном языке. Мы считали, что нас пытались обобрать и выкинуть на улицу», — вспоминает 51-летняя Вероника Борисовна.
Лично я думаю, что интеллигентные люди должны в такой ситуации хорошенько нажраться. Однако престарелые исполнители слились в интрижке.
Впрочем, может, они сначала всё-таки выпили, а уж потом слились?
Так вот, говорит баба Белоника, это и стало причиной развода. Если бы Белоцерковская не проникла в сердце Шнура тогда, он бы помирился наверное со своей Мотькой.
Это так смешно — баба, разменявшая полтос, на полном серьёзе вещает, что её прелести отвратили мужика от жены.
Нет, ну всякое, конечно, в жизни бывает, но… Но вот так — не, не бывает.
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Источник: Лена Миро
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