Вот она — причина развода! Вся красивая – Личное мнение

В интервью тамаде гражданка Белоцерковская чуть не разрыдалась, как я понимаю — от гордости:

«Думаю, если бы не я, они бы тогда могли быть вместе».



Фото: Соцсети

Кто они? Шнур и его Мотя.

В представлении зарубежной Вероники, именно она стала причиной громкого развода, потому что… Ну, тут вообще детектив.

По словам Белоцерковской Шнуров приехал к ней на дачу, когда начались тёрки с Матильдой.

« Мы с Серёжей говорили на одном языке. Мы считали, что нас пытались обобрать и выкинуть на улицу», — вспоминает 51-летняя Вероника Борисовна.

Лично я думаю, что интеллигентные люди должны в такой ситуации хорошенько нажраться. Однако престарелые исполнители слились в интрижке.

Впрочем, может, они сначала всё-таки выпили, а уж потом слились?

Так вот, говорит баба Белоника, это и стало причиной развода. Если бы Белоцерковская не проникла в сердце Шнура тогда, он бы помирился наверное со своей Мотькой.

Это так смешно — баба, разменявшая полтос, на полном серьёзе вещает, что её прелести отвратили мужика от жены.

Нет, ну всякое, конечно, в жизни бывает, но… Но вот так — не, не бывает.

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