 

Священникам запретили проводить исповеди не под протокол

24.04.2022, 19:31, Разное
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Департамент религиозно-процессуальной стандартизации Московского патриархата признал недействительными исповеди, которые проводятся “не под протокол” – без аудиофиксации и/или последующего оформления исповедального акта за подписью дежурного священника.

Согласно новым правилам, исповедь, не зафиксированная надлежащим образом, к Господу не доставляется, в законную силу не вступает и не имеет никакой иной силы, в том числе она не будет учитываться на Страшном суде и на других процессах с участием высших сил в качестве одной из сторон.

Порядок осуществления и фиксации исповеди был утверждён в 2016 году. Он предусматривает обязательную аудиофиксацию вопросов допрашивающего священника и ответов исповедующегося субъекта в рамках предварительного исповедования, при оформлении покаяния и в ходе осуществления других церковно-процессуальных актов. В то же время нормы до сегодняшнего дня не содержали прямого запрета на неформальную исповедь, проводящуюся без оформления всех надлежащих документов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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