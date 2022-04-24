 

Украина заявила США претензии на замороженные активы России

24.04.2022, 19:19, Новости дня
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Киев и Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, в интервью телеканалу CBS сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами… Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира – найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», – цитирует его ТАСС.

Шмыгаль также ответил утвердительно на вопрос о том, что Украине ежемесячно необходимо до 5 млрд долларов финансовой помощи, и добавил, что западные партнеры, в числе которых страны Группы двадцати, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с этой суммой.

«Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями – МВФ, ВБ. Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», – сообщил украинский премьер.

Как сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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