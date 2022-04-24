Мэр: В Мариуполе налаживается мирная жизнь

Власти Мариуполя заявили, что в городе никаких боевых действий не ведется, постепенно налаживается мирная жизнь.

«Никаких боевых действий в городе уже не ведется. Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна. Мирная жизнь постепенно налаживается», – сообщил ТАСС мэр города Константин Иващенко.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 6 апреля назначил руководителем администрации Мариуполя Константина Иващенко – бывшего депутата Мариупольского горсовета от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и генерального директора завода «Азовмаш».

В четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.

—