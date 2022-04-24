 

Мэр: В Мариуполе налаживается мирная жизнь

24.04.2022, 19:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Мариуполя заявили, что в городе никаких боевых действий не ведется, постепенно налаживается мирная жизнь.

«Никаких боевых действий в городе уже не ведется. Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна. Мирная жизнь постепенно налаживается», – сообщил ТАСС мэр города Константин Иващенко.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 6 апреля назначил руководителем администрации Мариуполя Константина Иващенко – бывшего депутата Мариупольского горсовета от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и генерального директора завода «Азовмаш».

В четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / «Нафтогаз» предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта

04.02 / Правительство Германии осудило меры Москвы против Deutsche Welle

22.10 / BMW представила обновленный хетчбэк BMW M135i

04.02 / В ВОЗ усомнились в возникновении коронавируса на уханьском рынке

27.05 / Разумков ответил, спрашивал ли у него Зеленский о президентских амбициях

03.02 / Несколько центральных станций метро закрыли в Москве

22.07 / На Собчак составили протокол за несанкционированную акцию

17.12 / Путин обратил внимание на проблемы со связью в малых населенных пунктах

17.09 / Кремль проявляет к крымским татарам особую ненависть – Чубаров

12.08 / В Абхазии нашли тело россиянки, утонувшей в Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика