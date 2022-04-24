 

Новым ведущим шоу «Вечерний Ургант» станет Дмитрий Хрусталёв

24.04.2022, 18:11, Разное
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В новом сезоне вести самое популярное в России телешоу «Вечерний Ургант» будет актер Дмитрий Хрусталёв.

Об этом сообщил пребывающий на отдыхе в Хельсинки генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

– Ваня [Ургант], как вы понимаете, уехал с концами, но такая замечательная передача не должна пропадать, тем более, что на «Первом» нет Владимира Соловьёва, который может забить 12-16 часов эфира, а Госфильмофонд также не бесконечен. Я выбрал Диму потому что он весёлый парень, играл в КВН и отлично знаком со спецификой шоу. Ну и в конце концов, это нормально, когда заместитель со временем становится начальником, – пояснил кадровые решения Эрнст.

Гендиректор «Первого» добавил, что в настоящее время не решил, получит ли передача новое название. Дал комментарий по поводу своего назначения и Дмитрий Хрусталёв.

– Абсолютно не жалею, что Ваня переехал в Израиль. Там очень хорошая медицина. На предложение Константина Львовича откликнулся без раздумий. Если надо, то и программу «Время» проведу, – сказал телеведущий.

Ранее вести «Вечерний Ургант» было предложено Екатерине Андреевой, но она отказалась.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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