Рублев обыграл Джоковича и стал победителем теннисного турнира в Белграде

Россиянин Андрей Рублев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Джокович был посеян под первым номером. Для россиянина этот титул стал 11-м в карьере, информирует ТАСС.

Рублеву 24 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. На Олимпийских играх в Токио спортсмен стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной РФ он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Джоковичу 34 года, он занимает первое место в рейтинге ATP. На счету серба 20 побед на турнирах Большого шлема – девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз – Уимблдон, трижды – Открытый чемпионат США, два раза – Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP, также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Турнир в Белграде относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет 534 тыс. долларов.

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