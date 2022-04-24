Житель Твери избил подростка на школьном стадионе

Следователи организовали проверку после публикации в социальных сетях информации об избиении мужчиной 14-летнего подростка на школьном стадионе в микрорайоне «Южный» в Твери, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Тверской области.

«В микрорайоне «Южный» города Твери на стадионе мужчина нанес побои 14-летнему мальчику. Подросток после произошедшего был доставлен в медицинское учреждение для осмотра <…>. Организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что об инциденте стало известно 23 апреля после публикации в средствах массовой информации. По данным прокуратуры по Тверской области, сотрудники прокуратуры Московского района Твери взяли на контроль ход процессуальной проверки по факту избиения подростка мужчиной.

Ранее в МВД РФ сообщили, что мужчина с ножом напал на 11-летнюю девочку в Новосибирске, его задержали сотрудники полиции.

—