 

Село Отрадное под Белгородом обстреляли с Украины

24.04.2022, 17:55, Новости дня
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Село Отрадное в Белгородском районе Белгородской области обстреляли со стороны Украины, был выпушен один снаряд, пострадавших и повреждений зданий нет, сообщил глава районной администрации Владимир Перцев.

«Был прилет снаряда со стороны Украины, но не кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках. Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших – нет. Ситуация в селе спокойная», – приводит его слова ТАСС.  

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины села Головчино в Белгородской области пострадали три человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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