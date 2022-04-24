Село Отрадное под Белгородом обстреляли с Украины

Село Отрадное в Белгородском районе Белгородской области обстреляли со стороны Украины, был выпушен один снаряд, пострадавших и повреждений зданий нет, сообщил глава районной администрации Владимир Перцев.

«Был прилет снаряда со стороны Украины, но не кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках. Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших – нет. Ситуация в селе спокойная», – приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины села Головчино в Белгородской области пострадали три человека.

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