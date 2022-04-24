 

Выбор дочери одобряет: дочь Григория Лепса официально оформила отношения со своим возлюбленным

24.04.2022, 17:30, Разное
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Сегодня многие СМИ облетела хорошая новость о старшей дочери Григория Лепса. Дело в том, что Инга теперь замужняя женщина. Наследница артиста вступила в брак с актером Михаилом Плутахиным. Фото с церемонии дочь Лепса опубликовала в социальных сетях.

Свадьба Инги Лепс

До вступления в брак Михаил и Инга встречались на протяжении двух лет. Их знакомство состоялось на съемках фильма. Григорий Лепс полностью одобрил выбор своей наследницы. Певец объяснил, что главное для него — чтобы супруг дочери был достойным и нормальным человеком.

Инга появилась на свет в браке Григория со Светланой Дубинской. Певец познакомился с женщиной еще в студенческие годы, и почти сразу она вышла за него замуж. Но брак просуществовал весьма недолго. Инга после развода родителей осталась жить с матерью, но постоянно поддерживала связь с отцом.

В отличие от дочери, сейчас у Григория нет возлюбленной. Еще в декабре 2021 года артист развелся с Анной Шаплыковой. До этого они прожили больше двадцати лет, а их брак считался чуть ли не самым крепким в среде отечественного шоу-бизнеса. У Анны и Григория есть трое детей: Иван, Николь и Ева. Причина разрыва до сих пор неизвестна. Хотя Оксана Якимова (адвокат Шаплыковой) рассказала, что решение о разводе было взвешенным, обоюдным и окончательным. По словам юриста, в отношениях Григория и Анны настал кризис, поэтому они и пошли на данный шаг.



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