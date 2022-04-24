В Афганистане ввели раздельное обучение в вузах по половому признаку
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Радикальное движение «Талибан» (организация, запрещенная ООН) приняло решение о разделении обучения в вузах страны по половому признаку, говорится в специальном заявлении, обнародованном сформированным талибами министерством высшего образования.
«Студенты мужского и женского пола будут разделены и будут посещать лекции в разные дни недели», – приводит постановление ведомства ТАСС со ссылкой на афганский телеканал Ariana News.
По решению министерства, студенткам и студентам выделено по три дня в неделю для посещения занятий. «Девушки будут прослушивать лекции по понедельникам, средам и субботам, юноши – по вторникам, четвергам и воскресеньям», – говорится в заявлении.
Министерство высшего образования уже направило циркуляр в университеты и вузы страны по данному поводу. Руководство Кабульского университета подтвердило, что имеет распоряжение об организации раздельного обучения в вузе и разработало специальный план, который «позволит студенткам продолжить учебу».
Ранее сообщалось, что обучение девочек в старших классах школы начнется в Афганистане после разработки всеобщего механизма и выпуска инструкции руководства страны, представленного движением «Талибан».
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