В Британии предложили делать «экологичное» топливо для самолетов

Британские бизнес-лидеры на фоне попыток западных стран снизить импорт энергоносителей из РФ заявляют, что Великобритания может стать ведущим поставщиком «экологичного» топлива для самолетов, произведенного из растительного масла и отходов, информирует газета Mail on Sunday.

Речь идет об «экологичном авиационном топливе», которое, как утверждает издание, можно производить из растительного масла, сельскохозяйственных и бытовых отходов, информирует РИА «Новости».

Группа Global Britain Commission, в которую входят главы компаний «Хитроу», Virgin Atlantic, Ernst & Young и Mace, заявила, что для большей части британских самолетов топливо приходит из Роттердама, который снабжает Россия. По мнению гендиректора «Хитроу» Джона Холланда-Кэй, ситуация на Украине продемонстрировала уязвимость цепочек поставок. Он считает, что SAF «будет успешным».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости.

Шольц также заявлял об «обратном эффекте» санкций против России.

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