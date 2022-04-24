 

В Британии предложили делать «экологичное» топливо для самолетов

24.04.2022, 16:27, Новости дня
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Британские бизнес-лидеры на фоне попыток западных стран снизить импорт энергоносителей из РФ заявляют, что Великобритания может стать ведущим поставщиком «экологичного» топлива для самолетов, произведенного из растительного масла и отходов, информирует газета Mail on Sunday.

Речь идет об «экологичном авиационном топливе», которое, как утверждает издание, можно производить из растительного масла, сельскохозяйственных и бытовых отходов, информирует РИА «Новости».

Группа Global Britain Commission, в которую входят главы компаний «Хитроу», Virgin Atlantic, Ernst & Young и Mace, заявила, что для большей части британских самолетов топливо приходит из Роттердама, который снабжает Россия. По мнению гендиректора «Хитроу» Джона Холланда-Кэй, ситуация на Украине продемонстрировала уязвимость цепочек поставок. Он считает, что SAF «будет успешным».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости.

Шольц также заявлял об «обратном эффекте» санкций против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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