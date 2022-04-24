 

Женщина выпала из аттракциона в Омске

24.04.2022, 16:27, Новости дня
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Женщина получила тяжелые травмы в Омске, после падения с аттракциона «Вихрь» в парке Культуры и отдыха имени 30 лет ВЛКСМ, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области.

«Следователями СУ СК РФ по Омской области совместно с сотрудниками полиции проводится доследственная проверка по факту падения 33-летней женщины во время движения аттракциона «Вихрь» в парке Культуры и отдыха им. 30 лет ВЛКСМ в Омске. Женщина госпитализирована, находится в реанимации», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

На месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в результате обрыва аттракциона в торгово-развлекательном центре на востоке Москвы пострадал ребенок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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