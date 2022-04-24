 

“Здравствуйте, это жёлтый банк” – сотрудникам “Тинькофф” запретили произносить вслух название своей организации

24.04.2022, 16:11, Разное
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Сотрудникам банка “Тинькофф” запретили произносить его название во время общения с клиентами. Теперь они вынуждены использовать эвфемизмы и объяснять намёками, кого представляют.

Пользователи банка в соцсетях рассказали, что при звонках им говорят “Здравствуйте, это жёлтый банк” или “Вас беспокоит банк, которым вы пользуетесь”. Если уточнить, имеется ли в виду “Тинькофф”, сотрудники начинают заверять, что этот человек не имеет никакого отношения к их организации.

– Я спросил несколько раз: это из “Тинькофф” или нет. Сотрудник ответил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, сказал, что вы сами должны понимать ситуацию, – рассказал один из пользователей Twitter о звонке по поводу его ипотеки.

На сайте банка также переписали раздел “История” – если раньше там говорилось “Банк был основан в 2006 году бизнесменом Олегом Тиньковым”, то теперь используется формулировка “Банк образовался в 2006 году”. Наконец, предпринимателя убрали с фотографий, а в материале по случаю его дня рождения упоминается абстрактный “праздник”, на который многочисленные высокопоставленные гости прибыли поздравить неизвестно кого.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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