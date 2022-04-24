Не всегда нужно наряжаться в платье: модные юбки весны, в которых можно пойти на любое торжество

Когда речь заходит о выборе одежды для праздничного, торжественного мероприятия, то многие женщины отдают предпочтение разнообразным моделям платьев. Однако роскошно и элегантно можно выглядеть и в юбке. Если вам хочется выделяться в любом обществе, то рекомендуем вам сделать выбор в пользу данного элемента женской одежды. Обратите внимание на самые модные образы весенне-летнего сезона 2022 года.

Легкая атласная юбка

Такие юбки очень легко сочетать со многими предметами гардероба. Они подходят для любого времени года. Отдайте предпочтение светло-бежевым, белым или серым цветам. Для праздничного мероприятия советуем вам подобрать светлый низ и черный верх. Дополнят образ эффектные босоножки. Они могут быть либо в тон юбки или блузки, но также можно выбрать и контрастный цвет. Атласная юбка смотрится не только празднично, но и оригинально. Подойдет она и для офиса, только стоит отдавать предпочтение прямому крою. Такая юбка не будет привлекать лишнего внимания и всегда в центре моды.

Клетчатая юбка-парео

Клетчатый принт один из самых популярных в мире. Однако здесь нужно правильно подбирать детали туалета. Клетчатая юбка будет смотреться гармонично далеко не со всеми вещами. Предлагаем вам белое ассиметричное боди. Пышные рукава, открытые плечи великолепно сочетаются с легкой клетчатой юбкой. В таком наряде вы будете невероятно женственны и сексуальны.

Юбка с оборками

Нежно-розовая юбка может стать отличным решением для создания летнего образа. Вы легко сможете выделиться и привлечь мужское внимание. Такая модель юбки отличается неординарностью и женственностью. Нежно-розовый отлично сочетается с серым и белым цветом. А также и с вещами в розовой гамме. На фотографии испанская модница Александра Перейра представляет красивый и легкий летний образ. Укороченный лиф с оборками и легкая юбка с оборками! Женственно и сексуально.

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Белая атласная юбка и белый топ (основное фото)

Отличное решение для выхода в свет. Вы затмите любую модницу в стильном платье. Подберите подходящие аксессуары. Черный цвет сумочки и туфелек добавит вашему образу изысканности.

Юбка с принтами и белая блузка

Если в вашем гардеробе есть белая летняя блузка, то вы легко создадите вечерний, праздничный образ. Даже с юбкой из простого материала и без эффектного рисунка. Белую блузку можно заменить на черный топ или боди для создания более утонченного, вечернего образа. Хотите добавить образу элегантности и стильности? Тогда возьмите элегантный клатч или сумочку, добавьте кожаный ремень и босоножки на эффектном каблуке.

Юбка яркого цвета с принтованной блузкой

Принты могут быть не только на юбке, но и на верхней части вашего туалета. Юбку к блузке подбирать желательно в тон оттенкам принта. Тогда ваш наряд будет элегантным и запоминающимся. Хочется создать более экзотический образ? Подберите топ с узорами и юбку с запахом.

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Длинная яркая юбка

Без такой модели не обойтись, если вы хотите блистать на праздничных и официальных мероприятиях. Яркая блузка с рисунком, стильная сумочка и длинные сережки помогут вам стать звездой любого вечера. Вы можете выбрать блузку с открытой спиной, чтобы добавить образу эффектности и сексуальности.

Юбка с принтами с белой рубашкой

Атласная белая рубашка и легкая юбка с принтами – отличный вариант для создания нежного, женственного образа. Наряд простой, но в тоже время невероятно стильный. Юбка длиной до щиколотки подойдет любой женщине. Яркие босоножки на каблуке и небольшая сумочка сделают ваш наряд более завершенным.

Узорчатая юбка с блузкой

А что если соединить разные принты? Получится модный, стильный и обворожительный образ! Однако оттенки следует все-таки подбирать сочетающиеся друг с другом!