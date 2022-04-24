Мошенники украли у Понасенкова 10 млн рублей, пообещав исключить его из списка иноагентов

Признанный Минюстом России иностранным агентом Евгений Понасенков стал жертвой мошенников. 22 апреля историку поступил телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником одной из силовых структур и предложил исключить из реестра СМИ-иностранных агентов блогера за крупное денежное вознаграждение.

“Зная размах коррупции в нашей стране, я не удивился. Да и говорил этот человек очень убедительно. Я перевёл всю сумму, однако после этого телефон моего визави оказался отключён. Тогда я навёл справки, действительно ли он служит в той организации, о которой говорил. Уже через час я получил убийственный ответ – такого человека там нет и никогда не было. Подонки обнулили мои счета и лишили меня почти всех заработанных денег”, – заявил Понасенков.

Историк уже написал заявление в полицию. Как нам стало известно, подозреваемый уже установлен. Это 65-летний заключенный одной из колоний Тосненского района Ленинградской области, осуждённый за совершение тяжкого преступления.

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