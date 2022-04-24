Мошенники украли у Понасенкова 10 млн рублей, пообещав исключить его из списка иноагентов
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Признанный Минюстом России иностранным агентом Евгений Понасенков стал жертвой мошенников. 22 апреля историку поступил телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником одной из силовых структур и предложил исключить из реестра СМИ-иностранных агентов блогера за крупное денежное вознаграждение.
“Зная размах коррупции в нашей стране, я не удивился. Да и говорил этот человек очень убедительно. Я перевёл всю сумму, однако после этого телефон моего визави оказался отключён. Тогда я навёл справки, действительно ли он служит в той организации, о которой говорил. Уже через час я получил убийственный ответ – такого человека там нет и никогда не было. Подонки обнулили мои счета и лишили меня почти всех заработанных денег”, – заявил Понасенков.
Историк уже написал заявление в полицию. Как нам стало известно, подозреваемый уже установлен. Это 65-летний заключенный одной из колоний Тосненского района Ленинградской области, осуждённый за совершение тяжкого преступления.
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