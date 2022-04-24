Эрдоган высказался о гарантиях безопасности Украины
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция настроена «принципиально положительно», чтобы выступить одной из стран – гарантов безопасности Украины, сообщили в канцелярии турецкого президента.
«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с… Владимиром Зеленским… Обсуждались последние события (на Украине – прим. ВЗГЛЯД)… и переговорный процесс», – сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости».
Эрдоган в беседе с Зеленским подчеркнул необходимость эвакуации раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем.
Турецкий лидер заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу, включая посредническую роль.
В канцелярии добавили, что Эрдоган также выразил принципиальный позитивный настрой по теме гарантов безопасности Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
До этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о желании провести телефонные переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни.
В пятницу в Минобороны заявили, что РФ в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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