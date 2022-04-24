 

Эрдоган высказался о гарантиях безопасности Украины

24.04.2022, 15:05, Новости дня
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция настроена «принципиально положительно», чтобы выступить одной из стран – гарантов безопасности Украины, сообщили в канцелярии турецкого президента.

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с… Владимиром Зеленским… Обсуждались последние события (на Украине – прим. ВЗГЛЯД)… и переговорный процесс», – сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости».

Эрдоган в беседе с Зеленским подчеркнул необходимость эвакуации раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем.

Турецкий лидер заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу, включая посредническую роль.

В канцелярии добавили, что Эрдоган также выразил принципиальный позитивный настрой по теме гарантов безопасности Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.

До этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о желании провести телефонные переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни.

В пятницу в Минобороны заявили, что РФ в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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