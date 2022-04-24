 

Патриарх Кирилл поздравил Путина с праздником Христова Воскресения

24.04.2022, 15:05, Новости дня
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина и российских государственных деятелей с праздником Светлого Христова Воскресения, выразив благодарность за соработничество с Русской православной церковью, предстоятель РПЦ отметил, что церковь призывает верующих «к совершению добрых дел во благо ближних своих и во славу Отечества».

«Примите сердечные поздравления с великим и жизнеутверждающим праздником Святой Пасхи. Делясь пасхальной вестью и свидетельствуя о единстве в вере миллионов христиан, Церковь призывает своих чад к совершению добрых дел во благо ближних своих и во славу Отечества», – говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Патриарх выразил признательность президенту за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, за поддержку ее культурных, образовательных и иных социально значимых инициатив.

«Надеюсь, что плодотворное сотрудничество Московского Патриархата с органами государственной власти и общественными институтами будет и впредь способствовать сбережению и консолидации народа, нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия, сохранению богатого исторического, духовного и культурного наследия нашей страны», – говорится в поздравлении патриарха.

Предстоятель Русской православной церкви также поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина, выразив им благодарность за вклад в развитие соработничества правительства РФ и московских властей с РПЦ.

Ранее сообщалось, что в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве проходит богослужение по случаю праздника Воскресения Христова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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