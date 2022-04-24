 

Антонов заявил о блокировке работы российского посольства в США

24.04.2022, 13:40, Новости дня
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Власти США заблокировали работу посольства РФ в Вашингтоне, сообщил российский посол в Штатах Анатолий Антонов в эфире «Россия 1».

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. <…> Одно время блокировался даже выезд из посольства», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.

До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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