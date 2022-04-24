Польша может позволить себе разорвать контракт на поставку российской нефти

Несмотря на то что на настоящий момент около 60% нефти на польских нефтеперерабатывающих заводах из России, Польша готова ввести эмбарго на российское сырьё, заявил представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский. В беседе с Radio Wnet он подчёркивает, что это вполне реально, ведь мировой рынок нефти большой и любой может стать потенциальным поставщиком.



AP

«Имеет место намерение расторгнуть нефтяные контракты, заключённые с Россией… Это совершенно реально. Любой, кто добывает нефть, может стать для Польши источником поставок», — заявил полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский.

В эфире Radio Wnet он объяснил, что в случае отказа от российской нефти автоматически

увеличится её добыча в другом регионе мира — и её перенаправят. Пока сложно сказать, будет ли она дешевле, ведь цена на неё напрямую зависит от количества сырья на мировом рынке, но если предложение превысит спрос, такой сценарий вполне возможен: производители снизят цены. «Примерно 26—27 миллионов тонн проходит через нефтеперерабатывающие заводы в Гданьске и Плоцке. На настоящий момент около 60 процентов этой нефти из России», — объяснил представитель польского правительства.

Он обратил внимание на то, что в случае принятия решения о введении эмбарго на поставки нефти из РФ польские нефтеперерабатывающие заводы смогут на 100% переключиться на другую нефть. «Конечно, это дорого, потому что смена контрактов в ситуации, когда многие другие получатели будут находиться в поиске этого источника по миру, приведёт к росту цены, по крайней мере на какое-то время. Нам придётся заплатить за это», — объяснил Наимский. По его мнению, рынок нефти в мире диверсифицирован. Теоретически нефть можно поставить из любой точки мира, в худшем случае это займёт более десяти дней.

Политик также подчеркнул, что, «к счастью», Польша избежала продления контракта с «Газпромом» и уже готова к новым поставкам. «Газопровод Baltic Pipe будет введён в эксплуатацию в октябре, поступит первый газ с норвежского шельфа», — уверил он. «Что касается технических возможностей поставок газа в Польшу, то мы в состоянии обеспечить потребности польской экономики и даже больше — перенаправить их соседям, если возникнет такая необходимость», — разъяснил Наимский.

Он не исключает, что в Польше может быть создан узел, где будет производиться торговля газом из разных источников.