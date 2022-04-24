Если упало настроение: расклад из 6 карт Таро укажет на самые важные для нас качества в данный момент

У каждого из нас случаются в жизни такие моменты, когда нам нужна моральная поддержка. Но порой рядом не оказывается никого, кто бы смог дать важный совет, сказать нужные слова и поднять настроение. Тогда можно просто взять в руки колоду магических карт Таро. Они помогут вам разобраться в себе и улучшат ваше эмоциональное состояние. В статье мы расскажем о раскладе из 6 карт, который покажет, какие качества сейчас для вас важны.

Настройтесь на расклад

Выберите момент, когда вы спокойно отдыхаете и вас никто не тревожит. Мысленно задайте вопрос: “Что я делаю правильно уже сейчас?” Не стройте никаких грандиозных планов и не думайте о будущем. Представьте себе, что вам предстоит доброжелательный и ободряющий разговор с колодой карт Таро.

Выберите 6 карт и положите их на стол лицевой стороной вниз. Теперь переверните их. Приступайте к трактовке расклада, о которой мы расскажем далее.

Первая карта: ваша лучшая черта

Это карта показывает самую прекрасную грань вашей личности. Она играет решающую роль в раскладе. Обращайтесь к ней, если у вас возникают какие-то вопросы. Обратите внимание на ее сочетание с другими картами.

Вторая карта: ваше достижение

Вторая карта говорит о вашем достижении в прошлом, которое влияет на сегодняшнюю ситуацию. Вспомните о том, что помогло вам добиться этой цели. Возможно, что эти навыки пригодятся вам сегодня.

Третья карта: вы радуете других

Третья карта расклада расскажет о том, как вы приносите радость вашему ближайшему окружению. Она напомнит вам о вашей ценности для семьи, друзей и коллег. Вы полезны для окружающих, это замечают даже те люди, с которым вы редко видитесь.

Четвертая карта: ваш главный талант

Эта карта расскажет о вашем уникальном навыке. Вы узнаете, что у вас есть особый талант. Расклад поможет вам понять, как вы можете его использовать в данной ситуации.

Пятая карта: ваши усилия

Пятая карта рассказывает о ваших сегодняшних действиях. Уже сейчас вы предпринимаете немало усилий, чтобы улучшить ситуацию. Возможно, что вы сталкиваетесь с трудностями и пока не замечаете положительного результата. Но не стоит сдаваться и терять веру. Рано или поздно ваши усилия принесут плоды.

Шестая карта: позаботьтесь о себе

Обратите особое внимание на последнюю карту расклада Таро. Она расскажет вам, как вы можете позаботиться о себе уже сейчас. Обязательно сделайте это после того, как завершите работу с картами.

Заключение

Этот расклад Таро поможет вам более позитивно взглянуть на ситуацию. Он напомнит вам о ваших положительных чертах и достижениях. Обязательно используйте его, когда ваше настроение ухудшается, и вы нуждаетесь в поддержке.