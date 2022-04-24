 

Мнение: “Змей Горыныч” за работой

24.04.2022, 12:40, Разное
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Установка УР-77 "Змей Горыныч" за работой по опорному пункту ВСУ.

Источник: Colonel Cassad



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