Мнение: “Змей Горыныч” за работой
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Установка УР-77 "Змей Горыныч" за работой по опорному пункту ВСУ.
—
Источник: Colonel Cassad
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Установка УР-77 "Змей Горыныч" за работой по опорному пункту ВСУ.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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