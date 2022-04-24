 

Российские десантники спасли тяжелораненого офицера ВСУ

24.04.2022, 12:15, Новости дня
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Российские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру украинских войск, которого бросили сослуживцы при отступлении, сообщили в Минобороны России.

«20 апреля в результате штурмовых действий подразделениями Воздушно-десантных войск был найден военнослужащий ВСУ старший лейтенант Игорь Оленчук с повреждением правой нижней конечности. Как выяснилось, военнослужащего ВСУ бросили. 16 апреля он получил ранение и был оставлен своими товарищами», – рассказал в опубликованном ведомством видео командир медотряда ВДВ, передает РИА «Новости».

У офицера образовалась гангрена ноги, ему провели операцию, которая длилась порядка 3,5 часа в полевых условиях.

Как подчеркнул медик, несмотря на то, что офицер Украины представляет противоборствующую сторону, российские военные и медики гуманно относятся ко всем, кто к ним попадает.

По словам самого украинского офицера, все, кто был с ним рядом из военных Украины, разбежались, хотя он, будучи раненым, кричал и просил его забрать.

«Я потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что какой-то парень перетягивал мне ногу жгутом, сказал мне – держись и тоже побежал. Я полз по посадкам. Спустя трое суток меня нашла российская армия», – отметил Оленчук.

Накануне сообщалось, что заведующий гериатрическим отделением (для пожилых людей) мариупольской городской больницы №9 Александр Пастернак вернулся в разрушенный Мариуполь спустя два месяца после обстрела города, и собрал команду врачей и медсестер, чтобы спасать раненых.

Ранее сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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